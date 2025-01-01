Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

banner-company

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

Ra đời từ năm 2018, GlassyZone định hướng là thương hiệu chuyên bán các sản phẩm Gọng Kính Cận, Tròng kính chính hãng và Kính thời trang. Với thế mạnh là những sản phẩm kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và luôn cập nhật nhanh nhất những xu hướng mới, GlassyZone chính là một địa chỉ uy tín cho các bạn trẻ tìm đến những chiếc mắt kính hay phụ kiện chất lượng nhất! Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận luôn là chỉ số tài chính quan trọng quyết định sự thành công. Nhưng với chúng tôi, lợi ích và sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ của GlassyZone sẽ là chỉ số quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến. Tại GlassyZone, chúng tôi luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. GlassyZone đang ngày càng hoàn thiện để mỗi “điểm chạm” đến với khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng làm khác đi, mang sự vui vẻ, nhiệt thành và tận tâm vào từng sản phẩm/dịch vụ, để trải nghiệm tại thực sự đáng nhớ với mỗi khách hàng. Ra đời từ năm 2018, GlassyZone định hướng là thương hiệu chuyên bán các sản phẩm Gọng Kính Cận, Tròng kính chính hãng và Kính thời trang. Với thế mạnh là những sản phẩm kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và luôn cập nhật nhanh nhất những xu hướng mới, GlassyZone chính là một địa chỉ uy tín cho các bạn trẻ tìm đến những chiếc mắt kính hay phụ kiện chất lượng nhất! GlassyZone Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận luôn là chỉ số tài chính quan trọng quyết định sự thành công. Nhưng với chúng tôi, lợi ích và sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ của GlassyZone sẽ là chỉ số quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến. GlassyZone Tại GlassyZone, chúng tôi luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. GlassyZone đang ngày càng hoàn thiện để mỗi “điểm chạm” đến với khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng làm khác đi, mang sự vui vẻ, nhiệt thành và tận tâm vào từng sản phẩm/dịch vụ, để trải nghiệm tại thực sự đáng nhớ với mỗi khách hàng. GlassyZone GlassyZone Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

Hạn nộp: 16/09/2025

Hồ Chí Minh 13 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
21 Hoa Sứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-qu-c-t-glassy-ntd151039
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu JobsGO Recruit
18 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA KỲ
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH ELSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELSA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm