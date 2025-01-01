Giới thiệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY

Ra đời từ năm 2018, GlassyZone định hướng là thương hiệu chuyên bán các sản phẩm Gọng Kính Cận, Tròng kính chính hãng và Kính thời trang. Với thế mạnh là những sản phẩm kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và luôn cập nhật nhanh nhất những xu hướng mới, GlassyZone chính là một địa chỉ uy tín cho các bạn trẻ tìm đến những chiếc mắt kính hay phụ kiện chất lượng nhất! Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận luôn là chỉ số tài chính quan trọng quyết định sự thành công. Nhưng với chúng tôi, lợi ích và sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ của GlassyZone sẽ là chỉ số quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến. Tại GlassyZone, chúng tôi luôn chú trọng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. GlassyZone đang ngày càng hoàn thiện để mỗi "điểm chạm" đến với khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng làm khác đi, mang sự vui vẻ, nhiệt thành và tận tâm vào từng sản phẩm/dịch vụ, để trải nghiệm tại thực sự đáng nhớ với mỗi khách hàng.