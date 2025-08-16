Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Hoa Sứ, Phú Nhuận, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Trách nhiệm chính:

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Tốt nghiệp tối thiểu Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bán lẻ, ưu tiên trong ngành kính mắt, chăm sóc sức khỏe hoặc bán lẻ cao cấp.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.

Có kinh nghiệm quản lý doanh số và hiểu biết về báo cáo tài chính cửa hàng

Ưu tiên:

Có chứng chỉ hoặc nền tảng kiến thức về đo mắt hoặc tư vấn kính.

Thành thạo các hệ thống bán lẻ chuyên ngành (CRM, POS)

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế

Năng lực cốt lõi:

Tư duy hướng đến khách hàng

Định hướng kết quả và phân tích tốt

Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Linh hoạt và chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản

Có cơ hội tiếp xúc với kiến thức mới nhất trong ngành

Được trao cơ hội học hỏi, thử thách và khẳng định bản thân

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, chế độ thưởng thâm niên

