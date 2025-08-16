Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Hoa Sứ, Phú Nhuận, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Trách nhiệm chính:
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc:
Tốt nghiệp tối thiểu Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bán lẻ, ưu tiên trong ngành kính mắt, chăm sóc sức khỏe hoặc bán lẻ cao cấp.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.
Có kinh nghiệm quản lý doanh số và hiểu biết về báo cáo tài chính cửa hàng
Ưu tiên:
Có chứng chỉ hoặc nền tảng kiến thức về đo mắt hoặc tư vấn kính.
Thành thạo các hệ thống bán lẻ chuyên ngành (CRM, POS)
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
Năng lực cốt lõi:
Tư duy hướng đến khách hàng
Định hướng kết quả và phân tích tốt
Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Linh hoạt và chịu được áp lực
Tốt nghiệp tối thiểu Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý bán lẻ, ưu tiên trong ngành kính mắt, chăm sóc sức khỏe hoặc bán lẻ cao cấp.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt.
Có kinh nghiệm quản lý doanh số và hiểu biết về báo cáo tài chính cửa hàng
Ưu tiên:
Có chứng chỉ hoặc nền tảng kiến thức về đo mắt hoặc tư vấn kính.
Thành thạo các hệ thống bán lẻ chuyên ngành (CRM, POS)
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
Năng lực cốt lõi:
Tư duy hướng đến khách hàng
Định hướng kết quả và phân tích tốt
Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng
Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Linh hoạt và chịu được áp lực
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản
Có cơ hội tiếp xúc với kiến thức mới nhất trong ngành
Được trao cơ hội học hỏi, thử thách và khẳng định bản thân
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, chế độ thưởng thâm niên
Có cơ hội tiếp xúc với kiến thức mới nhất trong ngành
Được trao cơ hội học hỏi, thử thách và khẳng định bản thân
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, chế độ thưởng thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI