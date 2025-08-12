Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý tài sản Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 7

- GigaMall Phạm Văn Đồng, 242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Quản lý bảo trì, sửa chữa thiết bị
• Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong bộ phận.
• Đề xuất, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật.
• Triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa định kỳ và đột xuất, đảm bảo chất lượng và an toàn.
• Quản lý, giám sát hoạt động sửa chữa – bảo trì thiết bị tại trụ sở, nhà máy, văn phòng và hệ thống nhà hàng.
• Tối ưu chi phí bảo trì, sửa chữa, đảm bảo tuân thủ ngân sách được phê duyệt.
2. Quản lý thiết bị, vật tư
• Quản lý kho vật tư, thiết bị; kiểm soát chất lượng, số lượng và tình trạng thiết bị.
• Lập kế hoạch mua sắm khi cần, đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu vận hành.
• Xây dựng quy trình quản lý vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
3. Xây dựng quy trình & cải tiến hệ thống
• Đề xuất cải tiến hệ thống quản lý tài sản và bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu hư hỏng.
• Đảm bảo công tác an toàn lao động, PCCC và vệ sinh công nghiệp.
• Thực hiện kiểm định kỹ thuật theo yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

