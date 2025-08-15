Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM GigaMall, 240 - 242 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khối lượng công việc: 50% hỗ trợ các công tác chuyên môn về xử lý số liệu để cập nhật hệ thống và làm các báo cáo + 50% hỗ trợ công tác thu và kiểm tra hồ sơ giấy tờ;

Hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết trong quy trình tuyển dụng;

Hỗ trợ hằng ngày các công việc về hành chính: trình ký chứng từ, đóng mộc giấy tờ văn bản, kiểm đếm và sửa lỗi các giấy tờ nếu có phát sinh, ...;

Hỗ trợ tham gia các hoạt động, các sự kiện job-fair tại các Trường Cao Đẳng / Đại Học, ...;

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng như: Hỗ trợ tham gia quay clip Tiktok, share và re-up tin đăng tuyển dụng, ...;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường Cao Đẳng / Đại Học, thuộc các ngành Quản Trị Nhân Sự, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành khác có liên quan;

Có thể đáp ứng thời gian thực tập trong vòng 03 tháng, và làm việc được tối thiểu 04 ngày toàn thời gian / tuần;

Ưu tiên các bạn ứng viên ở gần Văn phòng Công Ty để tiện di chuyển (Địa chỉ VP: Lầu 7, TTTM Giga Mall, 240-242 Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức);

Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực Nhân Sự - Hành Chính - Văn Thư;

Có kĩ năng giao tiếp và trình bày khá;

Khả năng sử dụng Microsoft Office tốt.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn không cần có nhiều kinh nghiệm, khi trở thành Thực tập sinh tại Golden Gate, bạn sẽ được chia sẻ & hướng dẫn công việc chi tiết, giúp bạn có được trải nghiệm thật tế nhất và phát triển thêm về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Nhân Sự - Hành Chính - Văn Thư;

Hỗ trợ đóng mộc "Giấy xác nhận thực tập" hoặc "Đánh giá thực tập" cho các bạn sinh viên có nhu cầu;

Công ty cung cấp thẻ gửi xe tại GigaMall + cung cấp Điện thoại để phục vụ công việc;

Về việc hỗ trợ tài chính: Giai đoạn này tạm thời chưa có hỗ trợ phụ cấp hoặc lương cho vị trí này, nên ưu tiên các bạn ứng viên ở gần Văn Phòng Công Ty để tiện di chuyển;

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện & năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

