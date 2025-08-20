Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32TT4A Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Lập kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, TikTok… theo ngân sách được giao

Phối hợp cùng team sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) để phục vụ quảng cáo và kênh truyền thông

Viết bài, lên ý tưởng nội dung cho Fanpage, Website, TikTok, Instagram… nhằm tăng nhận diện thương hiệu và tương tác

Theo dõi, đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, thực hiện báo cáo hàng tuần ( weekly report )

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành du học, lữ hành và khách sạn

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực chạy Ads hoặc sáng tạo nội dung

Có khả năng viết content thu hút, sáng tạo; ưu tiên biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản

Hiểu biết cơ bản về các kênh quảng cáo online và xu hướng social media

Biết quản trị và tối ưu website

Thành thạo việc tổng hợp dữ liệu, phân tích và trình bày báo cáo tuần về hiệu quả Ads

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr/tháng + thưởng theo hiệu quả

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tự do sáng tạo

Team building, du lịch công ty hàng năm

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật

Nghỉ phép năm, Nghỉ lễ theo quy định, BHXH

