Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
- Hà Nội: 32TT4A Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, TikTok… theo ngân sách được giao
Phối hợp cùng team sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) để phục vụ quảng cáo và kênh truyền thông
Viết bài, lên ý tưởng nội dung cho Fanpage, Website, TikTok, Instagram… nhằm tăng nhận diện thương hiệu và tương tác
Theo dõi, đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, thực hiện báo cáo hàng tuần ( weekly report )
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực chạy Ads hoặc sáng tạo nội dung
Có khả năng viết content thu hút, sáng tạo; ưu tiên biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản
Hiểu biết cơ bản về các kênh quảng cáo online và xu hướng social media
Biết quản trị và tối ưu website
Thành thạo việc tổng hợp dữ liệu, phân tích và trình bày báo cáo tuần về hiệu quả Ads
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tự do sáng tạo
Team building, du lịch công ty hàng năm
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật
Nghỉ phép năm, Nghỉ lễ theo quy định, BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI