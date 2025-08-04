Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
- Hà Nội: Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ quản lý dữ liệu nhân sự: Cập nhật và duy trì thông tin nhân viên trên hệ thống, quản lý hồ sơ, và lưu trữ tài liệu liên quan.
- Hỗ trợ tính toán và chi trả lương: Thu thập dữ liệu chấm công, tính toán lương, và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thanh toán lương.
- Hỗ trợ quản lý phúc lợi: Tìm hiểu và hỗ trợ các chính sách phúc lợi, bao gồm bảo hiểm, nghỉ phép, và các chế độ khác.
- Hỗ trợ công tác hành chính: Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, như soạn thảo văn bản, lưu trữ tài liệu, và hỗ trợ các hoạt động khác của phòng ban.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc người hướng dẫn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt mảng C&B.
- Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.
- Có thể làm tối thiểu 4 buổi/tuần.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
