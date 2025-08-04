Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hỗ trợ quản lý dữ liệu nhân sự: Cập nhật và duy trì thông tin nhân viên trên hệ thống, quản lý hồ sơ, và lưu trữ tài liệu liên quan.

- Hỗ trợ tính toán và chi trả lương: Thu thập dữ liệu chấm công, tính toán lương, và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thanh toán lương.

- Hỗ trợ quản lý phúc lợi: Tìm hiểu và hỗ trợ các chính sách phúc lợi, bao gồm bảo hiểm, nghỉ phép, và các chế độ khác.

- Hỗ trợ công tác hành chính: Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, như soạn thảo văn bản, lưu trữ tài liệu, và hỗ trợ các hoạt động khác của phòng ban.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc người hướng dẫn.