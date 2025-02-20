Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi
- Hồ Chí Minh: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh Nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát; Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Chào bán các sản phẩm của công ty
Tương tác, giao lưu với khách hàng sỉ
Chốt đơn với khách hàng
Theo dõi quy trình xuất hàng hoá
Theo dõi tiến độ giao hàng và thu hồi công nợ
Cập nhật giá các sản phẩm mới vào thị trường
Báo cáo & Đề xuất gói sản phẩm với BGĐ
Nghiên cứu các đối thủ cung cấp sản phẩm
Báo cáo doanh số thực hiện / chỉ tiêu
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, văn phong mạch lạc, thu hút.
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng
Yêu thích mỹ phẩm và ngành làm đẹp
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.
Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, độc lập, quyết định nhanh chóng, chín chắn.
Tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
