Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh Nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát; Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Chào bán các sản phẩm của công ty

Tương tác, giao lưu với khách hàng sỉ

Chốt đơn với khách hàng

Theo dõi quy trình xuất hàng hoá

Theo dõi tiến độ giao hàng và thu hồi công nợ

Cập nhật giá các sản phẩm mới vào thị trường

Báo cáo & Đề xuất gói sản phẩm với BGĐ

Nghiên cứu các đối thủ cung cấp sản phẩm

Báo cáo doanh số thực hiện / chỉ tiêu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, văn phong mạch lạc, thu hút.

Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng

Yêu thích mỹ phẩm và ngành làm đẹp

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.

Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, độc lập, quyết định nhanh chóng, chín chắn.

Tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Ayumi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin