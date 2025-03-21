Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 16 đường số 1, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh như: mở rộng đối tác, mối quan hệ riêng, vào các hội nhóm, hội chợ.....

Tiếp nhận data theo ngày và liên hệ tư vấn KH theo đúng quy trình về thời gian và các bước thực hiện

Gửi email và gọi điện, cho khách hàng để tìm hiểu thêm thông tin và nhu cầu của khách hàng để đưa ra gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng theo đúng quy trình đã có.

Tư vấn các tiêu chuẩn ISO phù hợp với hoạt động SXKD của khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty và đề xuất các giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng, làm cầu nối giữa khách hàng và công ty để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp đúng cam kết.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh Doanh hoặc có kinh nghiệm làm Nhân viên Kinh Doanh B2B từ 1 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, ngoại giao,….

Ngoại hình khá, năng động, tự tin, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Có laptop.

Sử dụng thành thạo các tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong tổ chức chứng nhận và giám định hàng hóa uy tín quốc tế.

Mức lương: 8tr-15tr + Phụ cấp cơm trưa (30k/ ngày) + % HOA HỒNG.

Được cung cấp điện thoại, sim để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, Trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao: CLB Bóng đá (nam, nữ), cầu lông, tennis,...

Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 (8h30 - 17h30) và sáng thứ 7 (8h30 - 12h00)

TỔNG THU NHẬP: 15TR - 30TR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

