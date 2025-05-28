Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Đường N1 - Saigon Mystery, Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, triển khai và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số của phòng.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ sales

Hỗ trợ sales trong team tiếp cận, tư vấn và chốt deal với khách hàng.

Xây dựng, chăm sóc, duy trì và phát triển tệp khách hàng.

Phối hợp với phòng Marketing để tối ưu chiến lược Lead và các bộ phận Back Office tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng

Báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh.

Các công việc khác, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp CĐ trở lên; có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, trong đó có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý; Ưu tiên có sẵn đội nhóm bán hàng.

Có khả năng quản lý đội nhóm và thúc đẩy doanh số.

Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý, đàm phán thuyết phục, tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp.

Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN: LƯƠNG CỨNG + THƯỞNG NÓNG (Lên đến 300tr/Giao dịch ) + HOA HỒNG QUẢN LÝ + HOA HỒNG CÁ NHÂN

HỖ TRỢ 100% MARKETING THU KHÁCH NET

HỖ TRỢ XE ĐƯA ĐÓN CHO KHÁCH ĐI DỰ ÁN

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Hỗ trợ data khách hàng tiềm năng liên tục về cho Phòng từ các chiến dịch Marketing chuyên nghiệp.

Đội ngũ Back Office lo toàn bộ thủ tục giấy tờ, giúp bạn chỉ cần bứt phá doanh số.

Kế toán hỗ trợ quyết toán thuế & hoàn thuế TNCN cuối năm, đảm bảo tối ưu thu nhập.

Đồng phục chuyên nghiệp, tạo dựng hình ảnh chỉn chu trong mắt khách hàng.

Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch, team building, tiệc sinh nhật và dã ngoại hàng Quý

Môi trường trẻ trung, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp bạn phát triển sự nghiệp bền vững.

Không cạnh tranh, không Toxic, không áp lực. Chuẩn văn hóa “Ngôi nhà thứ 2”.

Tại VP công ty luôn được chuẩn bị sẵn sàng những tách trà, ly Coffee pha máy...cho tất cả CBNV cùng thưởng thức cho 1 ngày làm việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

