Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng cần soạn từ Admin/ Thủ kho

- Chuẩn bị vị trí khu vực soạn hàng, dụng cụ để soạn hàng: rổ, bút, pallet….;

- Tiến hành soạn hàng theo Phiếu xuất kho;

- Sau khi soạn xong, bàn giao đơn hàng cho nhân viên kho kiểm tra, đóng gói;

- Kiểm kê kho hàng ngày, hàng tháng;

- Báo cáo những bất thường về chất lượng, cảm quan, thông tin số lô, hạn dùng, … cho Thủ kho;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Thời gian: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ trưa 12h-13h).

- Địa điểm làm việc: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành dược;

- Nam, tuổi từ 20-35;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho;

- Sức khỏe tốt

- Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

- Được Review lương sau 6 tháng, 1 năm;

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....

- Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

