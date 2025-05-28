Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng cần soạn từ Admin/ Thủ kho
- Chuẩn bị vị trí khu vực soạn hàng, dụng cụ để soạn hàng: rổ, bút, pallet….;
- Tiến hành soạn hàng theo Phiếu xuất kho;
- Sau khi soạn xong, bàn giao đơn hàng cho nhân viên kho kiểm tra, đóng gói;
- Kiểm kê kho hàng ngày, hàng tháng;
- Báo cáo những bất thường về chất lượng, cảm quan, thông tin số lô, hạn dùng, … cho Thủ kho;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Thời gian: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ trưa 12h-13h).
- Địa điểm làm việc: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành dược;
- Nam, tuổi từ 20-35;
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho;
- Sức khỏe tốt
- Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
- Được Review lương sau 6 tháng, 1 năm;
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);
- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);
- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);
- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);
- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;
- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;
- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);
- Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....
- Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

