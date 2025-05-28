Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 65
- 66 Võ Thị Sáu, phường Tân Định ( Tòa nhà Vietphone Building), Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, chạy quãng cáo
Quản lý Marketing cho các kênh mạng xã hội
Hỗ trợ quay dựng, edit video
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Ưu tiên ứng viên biết chạy quãng cáo và có kiến thức sơ bộ về lĩnh vực visa, du lịch
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ
Môi trường làm việc năng động
Được hỗ trợ đào tạo thêm kiến thức về dịch dịch vụ du lịch, Visa
Các quyền lợi khác, có thể trao đổi cụ thể vào buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
