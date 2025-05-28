Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 - 66 Võ Thị Sáu, phường Tân Định ( Tòa nhà Vietphone Building), Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, chạy quãng cáo

Quản lý Marketing cho các kênh mạng xã hội

Hỗ trợ quay dựng, edit video

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ưu tiên ứng viên biết chạy quãng cáo và có kiến thức sơ bộ về lĩnh vực visa, du lịch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ

Môi trường làm việc năng động

Được hỗ trợ đào tạo thêm kiến thức về dịch dịch vụ du lịch, Visa

Các quyền lợi khác, có thể trao đổi cụ thể vào buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH - DU HỌC NEW WAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin