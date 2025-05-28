Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 449 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá đội ngũ giảng viên tiếng Nhật

Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, giải quyết các vấn đề phát sinh

Phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động của phòng ban

Hỗ trợ các hoạt động vận hành như: Hợp tác với các phòng ban để nâng cao chất lượng đào tạo. Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo giáo dục, chương trình ngoại khóa. Kiểm tra trình độ học viên đầu vào, theo dõi tiến trình học tập,..

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 26-30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ sư phạm

Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên

Kinh nghiệm từ 2 năm làm Quản lý Đào tạo hoặc tương đương

Sử dụng thành thạo máy tính

Chăm chỉ, hòa đồng

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-14 triệu/tháng (sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ thưởng theo quy định (hồ sơ xuất cảnh)

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật

Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

