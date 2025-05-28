Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 449 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá đội ngũ giảng viên tiếng Nhật
Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, giải quyết các vấn đề phát sinh
Phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động của phòng ban
Hỗ trợ các hoạt động vận hành như: Hợp tác với các phòng ban để nâng cao chất lượng đào tạo. Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo giáo dục, chương trình ngoại khóa. Kiểm tra trình độ học viên đầu vào, theo dõi tiến trình học tập,..
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 26-30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ sư phạm
Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên
Kinh nghiệm từ 2 năm làm Quản lý Đào tạo hoặc tương đương
Sử dụng thành thạo máy tính
Chăm chỉ, hòa đồng

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-14 triệu/tháng (sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ thưởng theo quy định (hồ sơ xuất cảnh)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10, khu đấu giá 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

