Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu

Lập bảng khối lượng dự thầu

Liên hệ với các nhà cung cấp, đối tác để chuẩn bị hồ sơ thầu

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thầu

Thực hiện công việc báo giá và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng

Shopdrawing và bốc khối lượng đặt hàng

Thống kê, theo dõi các dự án đấu thầu (báo giá KH)

Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kỹ thuật

Thành thạo Autocad, rivit, office, thống kê

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với nhà cung cấp

Kiến thức về các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật trong hồ sơ thầu

Nắm vững kỹ năng chuyên môn, và sản phẩm cung cấp đến KH

Kỹ năng tư vấn KH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia các lớp đào tạo về chuyển môn và các kỹ năng cần thiết

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu quả công việc

Trang bị Máy tính làm việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION

