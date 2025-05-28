Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập bảng khối lượng dự thầu
Liên hệ với các nhà cung cấp, đối tác để chuẩn bị hồ sơ thầu
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thầu
Thực hiện công việc báo giá và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng
Shopdrawing và bốc khối lượng đặt hàng
Thống kê, theo dõi các dự án đấu thầu (báo giá KH)
Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kỹ thuật
Thành thạo Autocad, rivit, office, thống kê
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với nhà cung cấp
Kiến thức về các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật trong hồ sơ thầu
Nắm vững kỹ năng chuyên môn, và sản phẩm cung cấp đến KH
Kỹ năng tư vấn KH
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia các lớp đào tạo về chuyển môn và các kỹ năng cần thiết
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu quả công việc
Trang bị Máy tính làm việc.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
