Giới thiệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

ĐẠI LÝ MG FLAGSHIP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM – MG KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI SAIC MOTOR VIETNAM Là đại lý MG Flagship đầu tiên tại Việt Nam, MG Kinh Dương Vương luôn hướng đến việc phục vụ những sản phẩm xe MG chất lượng nhất cùng một trải nghiệm Cao Cấp dành cho các Quý khách hàng. MG Kinh Dương Vương là tự hào là Đại Lý MG Flagship Đầu Tiên Tại Việt Nam được công nhận bởi SAIC Motor Vietnam. Tự hào là thành viên trực thuộc HAXACO GROUP – với hơn 21 năm kinh nghiệm phân phối xe ô tô hạng sang. MG Kinh Dương Vương được đầu tư với toàn bộ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cơ sở xây dựng, về trang thiết bị và diện tích dành cho một đại lý Flagship dẫn dầu tại Việt Nam.