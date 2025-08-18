Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Kinh Dương Vương, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu những tính năng sản phẩm ô tô thương hiệu MG của Công ty tới khách hàng

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng;

- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có Bằng lái xe. Có kinh nghiệm Telesales, bảo hiểm, tài chính là một lợi thế...

- Ưu tiên ứng viên có Kỹ năng giao tiếp, tư vấn chăm sóc khách hàng.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP TỪ 20 -30 TRIỆU HOẶC NHIỀU HƠN TÙY THEO NĂNG LỰC bao gồm:

+ Lương cứng + Hoa hồng xe + Thưởng xe + Hỗ trợ chị phí Marketing + Hoa hồng phụ kiện + Hoa hồng ngân hàng + Hoa hồng bảo hiểm...

- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết cùng các chế độ khác theo chính sách và quy định chung.

- Xét tăng lương theo năng lực và KPI hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc.

- Chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn, BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team-Building, du lịch hàng năm...

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.