Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 54 Kinh Dương Vương, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu những tính năng sản phẩm ô tô thương hiệu MG của Công ty tới khách hàng
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng;
- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có Bằng lái xe. Có kinh nghiệm Telesales, bảo hiểm, tài chính là một lợi thế...
- Ưu tiên ứng viên có Kỹ năng giao tiếp, tư vấn chăm sóc khách hàng.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP TỪ 20 -30 TRIỆU HOẶC NHIỀU HƠN TÙY THEO NĂNG LỰC bao gồm:
+ Lương cứng + Hoa hồng xe + Thưởng xe + Hỗ trợ chị phí Marketing + Hoa hồng phụ kiện + Hoa hồng ngân hàng + Hoa hồng bảo hiểm...
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết cùng các chế độ khác theo chính sách và quy định chung.
- Xét tăng lương theo năng lực và KPI hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc.
- Chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn, BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team-Building, du lịch hàng năm...
- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
