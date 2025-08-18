Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54 Kinh Dương Vương, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu những tính năng sản phẩm ô tô thương hiệu MG của Công ty tới khách hàng
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng;
- Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có Bằng lái xe. Có kinh nghiệm Telesales, bảo hiểm, tài chính là một lợi thế...
- Ưu tiên ứng viên có Kỹ năng giao tiếp, tư vấn chăm sóc khách hàng.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP TỪ 20 -30 TRIỆU HOẶC NHIỀU HƠN TÙY THEO NĂNG LỰC bao gồm:
+ Lương cứng + Hoa hồng xe + Thưởng xe + Hỗ trợ chị phí Marketing + Hoa hồng phụ kiện + Hoa hồng ngân hàng + Hoa hồng bảo hiểm...
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết cùng các chế độ khác theo chính sách và quy định chung.
- Xét tăng lương theo năng lực và KPI hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng công việc.
- Chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn, BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team-Building, du lịch hàng năm...
- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 54 Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

