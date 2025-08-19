Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (Công ty SCS) thành lập và đi vào hoạt động ngày 18/02/2022. Là một đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng, Công ty SCS có nền tảng vững vàng với đội ngũ sáng lập đều là các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo (AI) và hardware. Công ty khởi đầu với loạt sản phẩm quản lý, an toàn Internet dành cho gia đình, trường học, doanh nghiệp vừa và nhỏ với thương hiệu SafeGate. Sản phẩm SafeGate do đội ngũ kỹ sư phát triển, làm chủ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ mô hình triển khai hoàn toàn mới, tối ưu được chi phí cho các khách hàng khi ứng dụng các công nghệ mới. Sản phẩm của Công ty đã đạt một số giải thưởng: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho xã hội số 2023; Giải 3 Nhân tài Đất Việt 2023. Với mục tiêu cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng toàn diện ở Việt Nam và thị trường quốc tế, đội ngũ kỹ sư công nghệ của Công ty SCS đang nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới. Từ năm 2023 Công ty SCS đã có nhiều hoạt động hợp tác, ký kết với các trong và ngoài nước để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế. Công ty SCS cũng là một trong đơn vị có nhiều hoạt động tích cực trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia.