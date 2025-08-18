Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển firmware cho các thiết bị an ninh mạng cho gia đình và doanh nghiệp theo mô hình SaSS: secure router, firewall,...
Nghiên cứu, phát triển ứng dụng trên các hệ điều hành nhúng cho các thiết bị mạng như QoS, IDS/IPS,....
Kiểm thử, tối ưu hiệu năng trên các thiết bị mạng.
Nghiên cứu các công nghệ mới liên quan tới security network, DPI,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đại học năm thứ 3-4 chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
Yêu thích lập trình nhúng, lập trình cho các thiết bị mạng hoặc phát triển các giải pháp an ninh mạng trên thiết phần cứng.
Có kiến thức lập trình vi điều khiển, biết lập trình C/C++ cho các thiết bị nhúng (nhưng không bắt buộc).
Hiểu biết và sử dụng các công cụ phân tích mạng trên môi trường linux là một lợi thế.
Tinh thần cầu thị, ham học hỏi, và định hướng lâu dài.
Tham gia trực tiếp phát triển các sản phẩm của công ty.Thực tập sinh mảng Firmware
Thực tập sinh mảng Firmware

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia trực tiếp phát triển sản phẩm của công ty.
Chế độ phúc lợi của công ty: ưu tiên thời gian học, phụ cấp, chế độ nghỉ mát, thưởng lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

