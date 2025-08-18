Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG SCS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà NIC, số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phát triển firmware cho các thiết bị an ninh mạng cho gia đình và doanh nghiệp theo mô hình SaSS: secure router, firewall,...

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng trên các hệ điều hành nhúng cho các thiết bị mạng như QoS, IDS/IPS,....

Kiểm thử, tối ưu hiệu năng trên các thiết bị mạng.

Nghiên cứu các công nghệ mới liên quan tới security network, DPI,...

Sinh viên đại học năm thứ 3-4 chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

Yêu thích lập trình nhúng, lập trình cho các thiết bị mạng hoặc phát triển các giải pháp an ninh mạng trên thiết phần cứng.

Có kiến thức lập trình vi điều khiển, biết lập trình C/C++ cho các thiết bị nhúng (nhưng không bắt buộc).

Hiểu biết và sử dụng các công cụ phân tích mạng trên môi trường linux là một lợi thế.

Tinh thần cầu thị, ham học hỏi, và định hướng lâu dài.

Thực tập sinh mảng Firmware

Tham gia trực tiếp phát triển sản phẩm của công ty.

Chế độ phúc lợi của công ty: ưu tiên thời gian học, phụ cấp, chế độ nghỉ mát, thưởng lễ tết,...

