Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

60% Hành chính

Mua sắm & quản lý văn phòng phẩm: Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm định kỳ và phát sinh, kiểm soát chi phí hợp lý.

Mua sắm & quản lý văn phòng phẩm

Quản lý môi trường làm việc

Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, văn minh, tiện nghi.

Quản lý, phân công và giám sát tạp vụ thời vụ.

tạp vụ thời vụ

Làm việc với tòa nhà & đối tác cung cấp dịch vụ

Liên hệ và phối hợp với tòa nhà văn phòng về các vấn đề an ninh, điện nước, vệ sinh, sửa chữa.

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng (internet, điện thoại, bảo trì, dịch vụ tiện ích…).

Quản lý cơ sở vật chất: Theo dõi, bảo dưỡng, đề xuất sửa chữa, thay thế trang thiết bị văn phòng.

Quản lý cơ sở vật chất

Hỗ trợ hành chính khác: Tổ chức sự kiện nội bộ, hỗ trợ các hoạt động tập thể, phúc lợi.

Hỗ trợ hành chính khác

40% Nhân sự

Chấm công & tính lương

Theo dõi chấm công CBNV, CTV trên hệ thống.

Tổng hợp dữ liệu tính lương CTV, hỗ trợ kế toán tính lương nhân sự chính thức.

BHXH & thủ tục nhân sự

Thực hiện khai báo, điều chỉnh, chốt sổ BHXH cho nhân sự.

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hợp đồng, quyết định nhân sự.

Chính sách đãi ngộ & phúc lợi

Tham gia xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng, phúc lợi nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết, chăm sóc đời sống CBNV.

Báo cáo & dữ liệu nhân sự: Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự; lập báo cáo định kỳ về chấm công, nghỉ phép, phúc lợi.

Báo cáo & dữ liệu nhân sự

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành Hành chính – Nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel/Google Sheets, sử dụng Lark Suite là một

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc, xử lý tình huống tốt.

Tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10,000,000 VND - 15,000,000 VND

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng HCNS.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, văn minh.

Cơ hội phát triển lên các vị trí Chuyên viên Nhân sự hoặc Hành chính – Nhân sự Tổng hợp.

Chuyên viên Nhân sự

Hành chính – Nhân sự Tổng hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

