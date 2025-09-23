Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Hanoi Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
60% Hành chính
Mua sắm & quản lý văn phòng phẩm: Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm định kỳ và phát sinh, kiểm soát chi phí hợp lý.
Mua sắm & quản lý văn phòng phẩm
Quản lý môi trường làm việc
Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, văn minh, tiện nghi.
Quản lý, phân công và giám sát tạp vụ thời vụ.
tạp vụ thời vụ
Làm việc với tòa nhà & đối tác cung cấp dịch vụ
Liên hệ và phối hợp với tòa nhà văn phòng về các vấn đề an ninh, điện nước, vệ sinh, sửa chữa.
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng (internet, điện thoại, bảo trì, dịch vụ tiện ích…).
Quản lý cơ sở vật chất: Theo dõi, bảo dưỡng, đề xuất sửa chữa, thay thế trang thiết bị văn phòng.
Quản lý cơ sở vật chất
Hỗ trợ hành chính khác: Tổ chức sự kiện nội bộ, hỗ trợ các hoạt động tập thể, phúc lợi.
Hỗ trợ hành chính khác
40% Nhân sự
Chấm công & tính lương
Theo dõi chấm công CBNV, CTV trên hệ thống.
Tổng hợp dữ liệu tính lương CTV, hỗ trợ kế toán tính lương nhân sự chính thức.
BHXH & thủ tục nhân sự
Thực hiện khai báo, điều chỉnh, chốt sổ BHXH cho nhân sự.
Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hợp đồng, quyết định nhân sự.
Chính sách đãi ngộ & phúc lợi
Tham gia xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng, phúc lợi nội bộ.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết, chăm sóc đời sống CBNV.
Báo cáo & dữ liệu nhân sự: Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự; lập báo cáo định kỳ về chấm công, nghỉ phép, phúc lợi.
Báo cáo & dữ liệu nhân sự
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel/Google Sheets, sử dụng Lark Suite là một
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc, xử lý tình huống tốt.
Tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng HCNS.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, văn minh.
Cơ hội phát triển lên các vị trí Chuyên viên Nhân sự hoặc Hành chính – Nhân sự Tổng hợp.
Chuyên viên Nhân sự
Hành chính – Nhân sự Tổng hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
