Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học và định cư quốc tế tại Việt Nam. Với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên thực hiện ước mơ du học, Havina Global cung cấp những chương trình và trải nghiệm học tập đa dạng tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Australia, và Canada. Công ty hiện đang hợp tác với gần 1000 trường đại học đối tác trên toàn thế giới, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn học bổng và các khóa học chất lượng. Đội ngũ tư vấn viên của Havina Global gồm những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đã hỗ trợ hàng ngàn sinh viên Việt Nam trong hành trình du học của mình. Công ty không chỉ tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng trong việc xin học và học bổng, mà còn cung cấp các khóa huấn luyện kỹ năng, như khóa “Tomorrow Leaders” và “Global Mentor,” nhằm chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. Ngoài các dịch vụ tư vấn du học, Havina Global còn kết nối với gần 100 trường đại học và hàng trăm nhà tuyển dụng uy tín để hỗ trợ sinh viên thực tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn về định cư và thăm thân, giúp khách hàng có cơ hội đoàn tụ với gia đình và mở rộng mạng lưới kết nối trong các môi trường làm việc và sống tại nước ngoài.

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang 20 - 40 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/11/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh 10 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

