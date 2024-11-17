Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

IT Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Mức lương
22 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A

- Tòa nhà Lâm Viên

- 107A, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

Tiếp cận khách hàng để nắm bắt yêu cầu từ khách hàng từ giai đoạn đầu chưa hợp đồng. Từ đó phân tích, đánh giá nhu cầu/mong muốn và tư vấn xây dựng giải pháp thực hiện tới khách hàng.
Chủ trì tổ chức triển khai dự án.
Kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo kế hoạch
Kiểm soát thay đổi yêu cầu
Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, triển khai đưa sản phẩm vào sử dụng.
Lập báo cáo về tình hình thực dự án theo quy định của công ty
Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên về CNTT, điện tử viễn thông, hệ thống thông tin và các ngành có liên quan
Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật phân tích, thiết kế hệ thống CNTT
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí tương đương
Có kỹ năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt
Tinh thần hợp tác và làm việc tốt
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt
Có Tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc
Ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả
Có khả năng thuyết trình, không nói ngọng khó nghe.
Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.
Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình waterfall, Agile,
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích như: UML, Microsoft Visio, ...
Kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, chủ động

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI (2-3 tháng)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.
Phúc lợi: Teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,...
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,... theo Luật lao động
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, Tòa Lâm Viên, Số 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

