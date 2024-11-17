Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Mức lương 22 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5A - Tòa nhà Lâm Viên - 107A, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

Tiếp cận khách hàng để nắm bắt yêu cầu từ khách hàng từ giai đoạn đầu chưa hợp đồng. Từ đó phân tích, đánh giá nhu cầu/mong muốn và tư vấn xây dựng giải pháp thực hiện tới khách hàng.

Chủ trì tổ chức triển khai dự án.

Kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo kế hoạch

Kiểm soát thay đổi yêu cầu

Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, triển khai đưa sản phẩm vào sử dụng.

Lập báo cáo về tình hình thực dự án theo quy định của công ty

Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên về CNTT, điện tử viễn thông, hệ thống thông tin và các ngành có liên quan

Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật phân tích, thiết kế hệ thống CNTT

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí tương đương

Có kỹ năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt

Tinh thần hợp tác và làm việc tốt

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

Có Tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả

Có khả năng thuyết trình, không nói ngọng khó nghe.

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình waterfall, Agile,

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích như: UML, Microsoft Visio, ...

Kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, chủ động

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI (2-3 tháng)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.

Phúc lợi: Teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,...

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,... theo Luật lao động

Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

