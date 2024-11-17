Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 502 Tòa nhà Sunrise Building

- 90 Trần Thái Tông , Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cuộc kiểm toán theo sự phân công từ Ban Giám đốc
Phụ trách nhóm kiểm toán và thực hiện trực tiếp với khách hàng
Lập kế hoạch, phân công công việc trong nhóm kiểm toán
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế, xây dựng cầu đường, kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp... của các Trường Đại học.
Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Kiểm toán từ 2 năm trở lên.
Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ nghề nghiệp: CPA Việt Nam ...

Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động;
Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng;
Cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực;
Mức thu nhập phù hợp với chuyên môn;
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ và phúc lợi theo Quy định;
Cam kết về tăng lương và thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

