Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VIGIN INTERNATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Nghĩa Đô (ngõ 106 Hoàng Quốc Việt), Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo Thu – Chi

- Lập dự thu, lập dự chi

- Lập hóa đơn, chứng từ

- Quản lý thông tin khách hàng

- Thu công nợ khách dài hạn, ngắn hạn

- Theo dõi khách hàng đặt phòng, hướng dẫn khách các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của công ty

- Theo dõi phát sinh khách hàng

- Chấm công, tính lương, hạch toán tiền lương

- Giao dịch ngân hàng

- Thanh toán cho các đối tác, các nhà cung cấp theo đúng tiến độ và yêu cầu của công ty

- Kiểm soát, phối hợp công việc với các bộ phận trong công ty

- Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý

- Lưu trữ hợp đồng, giấy tờ, sổ sách khoa học, bảo mật, an toàn

- Phân tích dữ liệu

- Các công việc khác trong phạm vi kế toán nội bộ (nếu có)

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được công ty đào tạo

Học chuyên ngành kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VIGIN INTERNATION Thì Được Hưởng Những Gì

Ca sáng từ 8h - 12h

Ca tối từ 18h - 22h

Lương cơ bản: 23.000 VNĐ/h

Bàn giao dùng sim điện thoại công ty

Thử việc 03 tháng, hưởng 80% lương

Sau 03 tháng thử việc được ký hợp đồng 1 năm, có thêm thưởng KPI

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VIGIN INTERNATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.