Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 832 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phân tích, tìm kiếm, xác định nhu cầu học tiếng Anh và du học của học sinh, sinh viên và học viên cá nhân của các cơ quan, công ty, trường học;

Thực hiện giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào tạo phù hợp (đến trực tiếp và qua điện thoại);

Lên kế hoạch mở lớp và thực hiện mở lớp theo chỉ tiêu được giao;

Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo;

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh cá nhân theo kế hoạch tuyển sinh chung của Phòng Tuyển Sinh

Thực hiện các thủ tục kiểm tra đầu vào, nhập học cho học viên.

Một số công việc khác theo bố trí của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quốc tịch: Việt Nam

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng

Tiếng Anh tốt, đạt trình độ Trung Cấp trở lên

Giao tiếp tốt

Kĩ năng quản lý thời gian tốt

Diễn đạt rõ ràng, không nói giọng địa phương

Ngoại hình: ưu nhìn, chuyên nghiệp

Thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khóa học Tiếng Anh và Du học

Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 VND (Gross)

Lương KPI và thưởng dựa trên doanh số tuyển sinh hàng tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000 VND (Gross)

Hợp đồng lao động bao gồm các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Việt Nam. Đối với nhân viên chính thức, chế độ nghỉ phép năm tương đương 12 ngày làm việc/ năm và số ngày nghỉ ốm là 5 ngày làm việc/ năm

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, được khích lệ và ghi nhận xứng đáng.

Được giao quyền chủ động dẫn dắt các dự án sáng tạo, được hỗ trợ và khích lệ việc tự do phát triển năng lực bản thân

Làm việc với những chuyên gia về giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.

Được tham gia vào các chương trình trải nghiệm sản phẩm của Havina Global như các lớp học kỹ năng, trại hè trong và ngoài nước.

Được tham gia các hoạt động Teambuilding hàng năm, Tiệc tất niên…

Được đánh giá năng lực làm việc và review hàng năm

Phụ cấp theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

