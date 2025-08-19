Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7/25 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội ngũ nhân viên trong bộ phận: đào tạo, phân công và đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên của bộ phận.

Tham gia giảng dạy, phụ trách các công việc liên quan đến nội dung khóa học, chương trình giảng dạy tại trung tâm.

Quản lý công tác chăm sóc học viên: giải quyết các thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyên môn giảng dạy, chất lượng khóa học…

Nghiên cứu, nâng cao chất lượng các khóa học và quá trình đánh giá chất lượng giảng dạy.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp Giám đốc phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Kinh tế, Ngân hàng, Sư phạm, Ngoại giao

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển tại các tổ chức. Ưu tiên lĩnh vực giáo dục

Khả năng thiết lập, xây dựng các chính sách văn bản liên quan đến lĩnh vực đào tạo và phát triển

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai các chương trình/khóa đào tạo, quản lý ngân sách

Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp

Kỹ năng biên soạn nội dung, xây dựng tài liệu đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương LCB & LHS, Thưởng: 25 - 35 triệu (tùy năng lực & kinh nghiệm)

Hợp đồng lao động bao gồm các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Việt Nam. Đối với nhân viên chính thức, chế độ nghỉ phép năm tương đương 12 ngày làm việc/ năm và số ngày nghỉ ốm là 5 ngày làm việc/ năm

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, được khích lệ và ghi nhận xứng đáng.

Được giao quyền chủ động dẫn dắt các dự án sáng tạo, được hỗ trợ và khích lệ việc tự do phát triển năng lực bản thân

Làm việc với những chuyên gia về giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.

Được tham gia vào các chương trình “Global Journey – Cùng Havina bước ra thế giới” và trải nghiệm sản phẩm của Havina như các lớp học ngôn ngữ, kỹ năng, trại hè trong và ngoài nước.

Được đánh giá năng lực làm việc và review hàng năm

Phụ cấp theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

