Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7/25 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội ngũ nhân viên trong bộ phận: đào tạo, phân công và đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên của bộ phận.
Tham gia giảng dạy, phụ trách các công việc liên quan đến nội dung khóa học, chương trình giảng dạy tại trung tâm.
Quản lý công tác chăm sóc học viên: giải quyết các thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyên môn giảng dạy, chất lượng khóa học…
Nghiên cứu, nâng cao chất lượng các khóa học và quá trình đánh giá chất lượng giảng dạy.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp Giám đốc phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Kinh tế, Ngân hàng, Sư phạm, Ngoại giao
Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển tại các tổ chức. Ưu tiên lĩnh vực giáo dục
Khả năng thiết lập, xây dựng các chính sách văn bản liên quan đến lĩnh vực đào tạo và phát triển
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai các chương trình/khóa đào tạo, quản lý ngân sách
Kỹ năng dẫn giảng chuyên nghiệp
Kỹ năng biên soạn nội dung, xây dựng tài liệu đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương LCB & LHS, Thưởng: 25 - 35 triệu (tùy năng lực & kinh nghiệm)
Hợp đồng lao động bao gồm các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Việt Nam. Đối với nhân viên chính thức, chế độ nghỉ phép năm tương đương 12 ngày làm việc/ năm và số ngày nghỉ ốm là 5 ngày làm việc/ năm
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, được khích lệ và ghi nhận xứng đáng.
Được giao quyền chủ động dẫn dắt các dự án sáng tạo, được hỗ trợ và khích lệ việc tự do phát triển năng lực bản thân
Làm việc với những chuyên gia về giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế.
Được tham gia vào các chương trình “Global Journey – Cùng Havina bước ra thế giới” và trải nghiệm sản phẩm của Havina như các lớp học ngôn ngữ, kỹ năng, trại hè trong và ngoài nước.
Được đánh giá năng lực làm việc và review hàng năm
Phụ cấp theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 7 ngõ 25 đường Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

