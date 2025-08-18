Tuyển Giám đốc kinh doanh Carlsberg Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

+ Doanh số

• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trong phạm vi được giao.

• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các hoạt động bán hàng và các chương trình khuyến mãi phù hợp với phạm vi được giao.

+ Phân phối

• Chịu trách nhiệm tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến các hệ thống siêu thị, đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm tại các khu vực được giao theo chiến lược phát triển của công ty.

• Đảm bảo hàng hóa được phân phối đầy đủ cả về số lượng và chủng loại đến tất cả các siêu thị trong phạm vi được giao.

• Chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm vào các hệ thống siêu thị mới.

+ Trưng bày

• Chịu trách nhiệm trưng bày đầy đủ chủng loại sản phẩm, đẹp mắt tại các siêu thị.

• Kiểm tra, giám sát tình hình trưng bày của Merchandiser và lập kế hoạch gia tăng thị phần trưng bày.

+ Thăm viếng

• Lập kế hoạch thăm viếng nhằm đảm bảo tần suất chăm sóc khách hàng hằng ngày và hằng tuần.

• Đảm bảo sự hiện diện tức thời hoặc nhanh nhất có thể tại siêu thị nhằm giải quyết những sự cố phát sinh ảnh hưởng đến nhãn hiệu hoặc có thể gây mâu thuẫn với khách hàng và người tiêu dùng.

+ Quản lý nhân viên