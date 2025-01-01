Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) có hơn 40 mặt hàng đông dược đã và đang chinh phục người tiêu dùng Việt. Với đội ngũ nhân sự trẻ - thân thiện - tác phong chuyên nghiệp, Đông Dược Việt luôn hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất Đông dược hàng đầu Việt Nam với hệ thống phân phối rộng khắp trong và ngoài nước. Hiện nay, Đông Dược Việt đã xây dựng nhà máy sản xuất Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP WHO với dây chuyền, thiết bị, công nghệ bào chế hiện đại tại khu công nghiệp Long Hậu – Long An.

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang 7 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 11A, Đường Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

