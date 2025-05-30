Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
- Hồ Chí Minh: 49 Hoàng Văn Thụ, P15, Phú Nhuận
- Hà Nội ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ
Tổ chứng khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm
Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học
Hỗ trợ xây dựng chương trình học
Điều phối, sắp xếp lịch dạy cho giáo viên
Phối hợp chăm sóc, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng là 1 lợi thế
Có kỹ năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo
Chăm chỉ, nhiệt tình
Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
