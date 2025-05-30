Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49 Hoàng Văn Thụ, P15, Phú Nhuận

- Hà Nội ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ
Tổ chứng khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm
Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học
Hỗ trợ xây dựng chương trình học
Điều phối, sắp xếp lịch dạy cho giáo viên
Phối hợp chăm sóc, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh
Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng là 1 lợi thế
Có kỹ năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo
Chăm chỉ, nhiệt tình

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15A, ngõ 136 đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

