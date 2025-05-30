Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Hoàng Văn Thụ, P15, Phú Nhuận - Hà Nội ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp theo trình độ

Tổ chứng khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm

Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học

Hỗ trợ xây dựng chương trình học

Điều phối, sắp xếp lịch dạy cho giáo viên

Phối hợp chăm sóc, hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình học

Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng là 1 lợi thế

Có kỹ năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo

Chăm chỉ, nhiệt tình

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

