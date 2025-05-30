Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đảm bảo kế hoạch sản xuất về số lượng, chất lượng.

Quản lý nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 22000 và 5S

Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng.

Tối ưu hóa vận hành trong nhà máy.

Giải quyết khiếu nại khách hàng và nhân viên

Xử lý các trường hợp không phù hợp, các phát sinh.

Tiếp đoàn thanh tra, khách tham quan

Định biên nhân sự cho khối Sản xuất

Xây dựng cơ chế lương theo khả năng sản xuất đảm bảo cung cấp năng lượng và chất lượng

Định mức nguyên vật liệu trong sản xuất

Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành công nghệ thực phẩm/sinh học/quản trị chất lượng.

Có kiến thức về ATTP

Thành thục về quản trị sản xuất

Có kỹ năng lãnh đạo, khả năng bao quát và sáng tạo.Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Quản lý công nghiệp, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan..

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, quản lý đội ngũ nhân công lớn từ 300-500 người

Kỹ năng lập kế hoạch, phân công công việc, ra quyết định và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, xây dựng và phát triển quan hệ

Thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 25 - 30 triệu + phụ cấp

Phụ cấp: Cơm tại công ty, Chuyên cần 300k/tháng, Nhà trọ 300k/tháng (hoặc ở nhà trọ tập thể tại công ty), Thâm niên 500k/năm

Được thưởng lương tháng 13, nghỉ Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Công ty.

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đúng theo quy định của pháp luật

Được chăm sóc sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động.

Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh

Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Công ty tổ chức.

