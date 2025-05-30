Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
- Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Đảm bảo kế hoạch sản xuất về số lượng, chất lượng.
Quản lý nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 22000 và 5S
Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng.
Tối ưu hóa vận hành trong nhà máy.
Giải quyết khiếu nại khách hàng và nhân viên
Xử lý các trường hợp không phù hợp, các phát sinh.
Tiếp đoàn thanh tra, khách tham quan
Định biên nhân sự cho khối Sản xuất
Xây dựng cơ chế lương theo khả năng sản xuất đảm bảo cung cấp năng lượng và chất lượng
Định mức nguyên vật liệu trong sản xuất
Các nhiệm vụ khác
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về ATTP
Thành thục về quản trị sản xuất
Có kỹ năng lãnh đạo, khả năng bao quát và sáng tạo.Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Quản lý công nghiệp, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan..
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, quản lý đội ngũ nhân công lớn từ 300-500 người
Kỹ năng lập kế hoạch, phân công công việc, ra quyết định và giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, xây dựng và phát triển quan hệ
Thành thạo tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: Cơm tại công ty, Chuyên cần 300k/tháng, Nhà trọ 300k/tháng (hoặc ở nhà trọ tập thể tại công ty), Thâm niên 500k/năm
Được thưởng lương tháng 13, nghỉ Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đúng theo quy định của pháp luật
Được chăm sóc sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động.
Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh
Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI