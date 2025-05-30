Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, Tòa Nhà Paxsky, 144 - 146 - 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên

Cung ứng nhân lực cho nội bộ và khách hàng.

Thu hút và tìm kiếm các ứng viên tiềm năng

Tiếp nhận và sàng lọc ứng viên tiềm năng

Lên lịch hẹn phỏng vấn và chăm sóc ứng viên

Lập báo cáo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Có 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng.

Mạnh về tuyển dụng lao động phổ thông cho nhà máy, bảo vệ…

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục ứng viên

Nhiệt huyết với công việc

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh

Đầy đủ chế độ theo luật lao động Việt Nam

Có thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ...

Thưởng tháng 13

Cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

