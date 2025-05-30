Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12, Tòa Nhà Paxsky, 144
- 146
- 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên
Cung ứng nhân lực cho nội bộ và khách hàng.
Thu hút và tìm kiếm các ứng viên tiềm năng
Tiếp nhận và sàng lọc ứng viên tiềm năng
Lên lịch hẹn phỏng vấn và chăm sóc ứng viên
Lập báo cáo ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên
Có 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng.
Mạnh về tuyển dụng lao động phổ thông cho nhà máy, bảo vệ…
Kỹ năng giao tiếp thuyết phục ứng viên
Nhiệt huyết với công việc
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh
Đầy đủ chế độ theo luật lao động Việt Nam
Có thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ...
Thưởng tháng 13
Cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
