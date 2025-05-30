Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 240
- 242 Hòa Hưng, P13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và thiết kế hình ảnh theo yêu cầu của công ty
Thiết kế các ấn phẩm cho event: brochure, leaflet, standee, poster...
Làm các video, clip quảng cáo ngắn cho các kênh Facebook Reels, Tiktok, Zalo
Phối hợp với các phòng ban liên quan, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch và tiến độ hoàn thành công việc.
Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện tuyển sinh, ngày hội giáo dục
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí design, marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục
Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Capcut.
Học hỏi nhanh, tỉ mỉ, cẩn thận.
Đảm bảo đúng deadline và đạt chất lượng công việc.
Giỏi tiếng Anh là lợi thế.
Am hiểu các nền tảng Social Marketing.
Có kinh nghiệm triển khai digital marketing là 1 lợi thế.
Nhạy bén với các xu hướng trên các MXH.
Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Capcut.
Học hỏi nhanh, tỉ mỉ, cẩn thận.
Đảm bảo đúng deadline và đạt chất lượng công việc.
Giỏi tiếng Anh là lợi thế.
Am hiểu các nền tảng Social Marketing.
Có kinh nghiệm triển khai digital marketing là 1 lợi thế.
Nhạy bén với các xu hướng trên các MXH.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI