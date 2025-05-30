Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 - 242 Hòa Hưng, P13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng và thiết kế hình ảnh theo yêu cầu của công ty

Thiết kế các ấn phẩm cho event: brochure, leaflet, standee, poster...

Làm các video, clip quảng cáo ngắn cho các kênh Facebook Reels, Tiktok, Zalo

Phối hợp với các phòng ban liên quan, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch và tiến độ hoàn thành công việc.

Tham gia tổ chức các hội thảo, sự kiện tuyển sinh, ngày hội giáo dục

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí design, marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục

Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Capcut.

Học hỏi nhanh, tỉ mỉ, cẩn thận.

Đảm bảo đúng deadline và đạt chất lượng công việc.

Giỏi tiếng Anh là lợi thế.

Am hiểu các nền tảng Social Marketing.

Có kinh nghiệm triển khai digital marketing là 1 lợi thế.

Nhạy bén với các xu hướng trên các MXH.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

