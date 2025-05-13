Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25

- 27 Nội khu Hưng Phước 1, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kê khai và nộp thuế định kỳ: Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNDN, … theo tháng/quý/năm đúng hạn. Đảm bảo hồ sơ khai thuế chính xác, đầy đủ và đúng quy định pháp luật.
- Theo dõi và hạch toán thuế: Theo dõi và hạch toán các khoản thuế phát sinh vào hệ thống kế toán. Đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế và nội bộ.
- Quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Tư vấn và cập nhật chính sách thuế: Cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến thuế. Tư vấn các vấn đề thuế cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.
- Quản lý hóa đơn chứng từ: Quản lý, lưu trữ hóa đơn đầu vào, đầu ra. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ thuế.
- Các công việc khác: Hỗ trợ công tác kiểm toán, nội bộ hoặc bên ngoài khi cần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu luật thuế, chính sách thuế hiện hành.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, phân tích và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thỏa thuận
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
- Làm việc trên phần mềm hiện đại, chuyên nghiệp
- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, và hỗ trợ nhiệt tình trong công việc
- Đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9-11 Hưng Gia 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

