Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Công việc kế toán nội bộ:

Nhập liệu hóa đơn mua hàng, hóa đơn đầu vào, chứng từ chi tiêu hàng ngày

Theo dõi và kiểm soát chi phí nội bộ hằng ngày, định kỳ lập bảng thống kê chi phí từng công trình

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, xác nhận công nợ định kỳ hàng tháng

Quản lý hợp đồng – lưu trữ và cập nhật tình trạng thực hiện

Soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm báo giá

2. Công việc liên quan đến thu mua:

Phối hợp với bộ phận triển khai – thi công để thực hiện đặt hàng vật tư, hàng hóa nội thất.

Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại – thời gian. Kiểm tra, cập nhật báo giá từ các nhà cung cấp, đề xuất so sánh giá để tối ưu chi phí mua hàng

Theo dõi công nợ thanh toán nhà cung cấp và kiểm soát lịch thanh toán đúng hạn

3. Báo cáo và hỗ trợ quản lý:

Báo cáo chi tiết chi phí – lợi nhuận từng công trình

Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA, biết xử lý chứng từ và sổ sách.

Có tư duy logic, cẩn thận, trung thực, làm việc có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong công ty nội thất, xây dựng hoặc có kinh nghiệm liên quan đến mua hàng – thanh toán vật tư.

Tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Tài chính – Kinh tế hoặc liên quan.

Kỹ năng Excel cơ bản và biết tổng hợp báo cáo chi phí.

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 23 – 28 tuổi Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc kế toán mua hàng

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 – 10 triệu/tháng tùy theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa + điện thoại + hỗ trợ công tác phí (nếu có)

Thời gian làm việc: T2 – T7 ( T7 làm việc tới 16h30) 8h – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)

Nghỉ CN; lễ tết; nghỉ phép

Tham gia team building, du lịch hằng năm, quà sinh nhật, thưởng Lễ – Tết...h,

Xét tăng lương định kỳ 6 – 12 tháng/lần tùy theo năng lực, dựa trên đánh giá hiệu quả công việc

Làm việc trong môi trường nội thất chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lên kế toán tổng hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

