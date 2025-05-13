Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 151 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Xuất hóa đơn điện tử đầu ra, đầu vào

Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN…

Theo dõi, hạch toán và cân đối thuế trong hoạt động kinh doanh

Làm việc với cơ quan thuế trong các công việc liên quan đến giải trình số liệu, quyết toán thuế, hoàn thuế

Cập nhật và tư vấn các thay đổi về chính sách, quy định thuế cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 2–3 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí kế toán thuế

Am hiểu các quy định hiện hành về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hóa đơn điện tử

Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15 triệu/tháng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

Lương tháng 13

Chính sách mua hàng tại công ty

Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL

