Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
- Hồ Chí Minh: 151 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn điện tử đầu ra, đầu vào
Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN…
Theo dõi, hạch toán và cân đối thuế trong hoạt động kinh doanh
Làm việc với cơ quan thuế trong các công việc liên quan đến giải trình số liệu, quyết toán thuế, hoàn thuế
Cập nhật và tư vấn các thay đổi về chính sách, quy định thuế cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các quy định hiện hành về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hóa đơn điện tử
Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên
Lương tháng 13
Chính sách mua hàng tại công ty
Hỗ trợ cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
