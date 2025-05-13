Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM DV TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM DV TPC
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi hàng nhập - xuất, hàng tồn kho, phối hợp kiểm kê hàng hoá.
Theo dõi công nợ, xuất hóa đơn.
Báo giá khách hàng.
Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
Lưu trữ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ gốc của Công ty theo Quy định của Pháp luật
Thực hiện, kiểm tra về hạch toán và chứng từ kế toán đảm bảo đúng quy định của Công ty, thuế và kế toán kiểm toán...
Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Những nhiệm vụ khác khi cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần làm việc nhóm, chịu khó, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh kế, Kế toán.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, misa, các phần mềm kế toán.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Ứng viên có kinh nghiệm về ngành thiết bị cầm tay cũng là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo năng lực
Được làm việc tại môi trường văn minh, công bằng, chuyên nghiệp
Nghỉ lễ tết, thưởng,.. theo quy định
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 149 – 151 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM

