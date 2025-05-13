Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 296 Lưu Hữu Phước, phường 15, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thu thập và xử lý dữ liệu, lập chứng từ kế toán
Ghi nhận và cập nhật dữ liệu kế toán
Quản lý công nợ, kê khai thuế
Tính lương, BHXH, phụ cấp
Tính giá trị sản phẩm/dịch vụ
Kiểm kê tài sản, csvc của VP (sách vở, tài liệu, quần áo, giày dép,..) lập báo cáo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ độ tuổi từ 25-35 tuổi. Có bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc tương đương
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính
Có kiến thức chuyên môn về các quy định thuế, kế toán và tài chính
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các công cụ và ứng dụng liên quan đến kế toán và tài chính
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 12 triệu/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật
Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
