Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 296 Lưu Hữu Phước, phường 15, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu, lập chứng từ kế toán

Ghi nhận và cập nhật dữ liệu kế toán

Quản lý công nợ, kê khai thuế

Tính lương, BHXH, phụ cấp

Tính giá trị sản phẩm/dịch vụ

Kiểm kê tài sản, csvc của VP (sách vở, tài liệu, quần áo, giày dép,..) lập báo cáo

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 25-35 tuổi. Có bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc tương đương

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính

Có kiến thức chuyên môn về các quy định thuế, kế toán và tài chính

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các công cụ và ứng dụng liên quan đến kế toán và tài chính

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 12 triệu/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật

Được gia nhập và hưởng chế độ của Công ty như sinh nhật, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin