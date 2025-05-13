Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30K Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong nhà hàng

Lập và kiểm tra các báo cáo lời lỗ nội bộ

Theo dõi, quản lý doanh thu, chi phí của nhà hàng

Kiểm soát các khoản thu chi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định

Tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hóa đơn đầu vào của các nhà cung cấp, đầu ra và ghi sổ kế toán.

Kiểm tra sổ thu chi, Kiểm kê quỹ doanh thu các chi nhánh.

Soát xét bảng chấm công, bảng lương.

Nhận các chứng từ thu, chi, mua hàng ...và ghi sổ kế toán, lập báo cáo nội bộ: doanh thu, chi phí định kỳ hằng tháng.

Và thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Thành thạo Microsoft Excel và biết sử dụng 1 số phần mềm kế toán

Có kiến thức về chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-15tr

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực nhà hàng

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành dịch vụ ăn uống

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Thưởng cuối năm và các dịp lễ tết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

