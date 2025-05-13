Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30K Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong nhà hàng
Lập và kiểm tra các báo cáo lời lỗ nội bộ
Theo dõi, quản lý doanh thu, chi phí của nhà hàng
Kiểm soát các khoản thu chi, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định
Tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hóa đơn đầu vào của các nhà cung cấp, đầu ra và ghi sổ kế toán.
Kiểm tra sổ thu chi, Kiểm kê quỹ doanh thu các chi nhánh.
Soát xét bảng chấm công, bảng lương.
Nhận các chứng từ thu, chi, mua hàng ...và ghi sổ kế toán, lập báo cáo nội bộ: doanh thu, chi phí định kỳ hằng tháng.
Và thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Thành thạo Microsoft Excel và biết sử dụng 1 số phần mềm kế toán
Có kiến thức về chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-15tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực nhà hàng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành dịch vụ ăn uống
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Thưởng cuối năm và các dịp lễ tết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 1936

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 30K Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

