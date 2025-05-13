Tuyển Kế toán kho OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại OPPO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1/Tổng quát công việc
• Kiểm tra chứng từ trên hệ thống: Hóa đơn bán hàng, PXKKVCNB, các chứng từ khác liên quan
• Lập chứng từ trên cổng: Hóa đơn GTGT, PXKKVCNB
• Lập bảng kê hóa đơn bán ra (kho kinh doanh+ BRS).
• Lập báo cáo chi tiết PXKKVCNB
• Kiểm tra đối chiếu bảng kê hóa đơn, PXKKVCNB với cổng hóa đơn điện tử của Thuế
•Lập file theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn, PXKVCNB gửi kèm bảng kê bán hàng hàng tháng
• Giải quyết các công việc liên quan đến hóa đơn: hủy/ thay thế/ điều chỉnh...
• Giải đáp khách hàng, admin các vấn đề liên quan đến hóa đơn.
• Sắp xếp và lưu trữ chứng từ: hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho nội bộ, biên bản hủy/ điều chỉnh/ thay thế hóa đơn có sai sót, bảng giá sản phẩm, báo cáo bán hàng chi nhánh.
• Quản lý chứng từ của bộ phận kế toán lưu ở kho
• Thực hiện 1 số công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Địa điểm: Kho Logistics - 06 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trình độ đại học trở lên
• Chịu khó, có trách nhiệm với công việc
• Nhanh nhẹn, hoạt bát, đảm bảo đầy đủ sức khỏe cho công việc
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nhưng không bắt buộc)
Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt
• Được đào tạo, phát triển, môi trường và có nhiều cơ hội thăng tiến
• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
• Các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
