CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN

MINH VAN INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY MINH VAN INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY Founded by a team with over 15 years of experience at top multinational logistics companies, and strengthened by a new generation of passionate, educated professionals, we combine deep expertise with fresh, innovative thinking. We are a trusted logistics provider in Vietnam, known for our customer-first mindset, strong market understanding, and flexibility. Our focus on quality and adaptability has built our solid reputation and loyal customer base. trusted logistics provider in Vietnam * Our Core Services: Our Core Services: Domestic & international freight forwarding (Sea, Air, Express) freight forwarding Land transportation (trucking, distribution) Land transportation Warehousing & storage solutions Warehousing & storage solutions Relocation, packing, and moving Relocation, packing Customs clearance & value-added logistics Customs clearance With our win-win philosophy, we leverage a well-trained team, strong global partnerships with shipping lines and airlines, and a dependable overseas network. win-win philosophy We proudly deliver logistics services that are fast, reliable, and tailored to each customer’s needs. fast, reliable, and tailored Ready to grow your business or logistics career? Contact us or join our team today! CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN Chúng tôi được thành lập bởi đội ngũ có hơn 15 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn logistics đa quốc gia, kết hợp với thế hệ nhân sự trẻ trung, đầy nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn – tạo nên sự hòa hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới. Là đối tác logistics uy tín tại Việt Nam, chúng tôi nổi bật với triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, am hiểu thị trường và linh hoạt trong cách phục vụ. Sự cam kết về chất lượng đã giúp chúng tôi xây dựng danh tiếng và tệp khách hàng trung thành. đối tác logistics uy tín tại Việt Nam * Dịch vụ chính: Dịch vụ chính: Vận chuyển quốc tế & nội địa (đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh) Vận chuyển quốc tế & nội địa Vận tải đường bộ (trucking, phân phối) Vận tải đường bộ Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Kho bãi và lưu trữ hàng hóa Đóng gói, di dời, chuyển nhà Đóng gói, di dời, chuyển nhà Khai báo hải quan và dịch vụ logistics gia tăng Khai báo hải quan Với tinh thần "cùng thắng – Win-Win", chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp, quan hệ bền vững với các hãng tàu, hãng bay trong và ngoài nước, cùng mạng lưới đại lý toàn cầu đáng tin cậy. "cùng thắng – Win-Win" Chúng tôi tự hào mang đến giải pháp logistics khác biệt – nhanh chóng, uy tín, linh hoạt cho từng khách hàng. nhanh chóng, uy tín, linh hoạt * Bạn cần đối tác logistics tin cậy hoặc muốn phát triển sự nghiệp? * Liên hệ ngay với chúng tôi hoặc gia nhập đội ngũ Minh Vân!

