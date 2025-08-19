Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9Q39/160 Nguyen An Ninh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Marketing B2B quốc tế & trong nước

Xây dựng và triển khai chiến dịch Email Marketing, LinkedIn Marketing cho khách hàng FDI, doanh nghiệp XNK tại Việt Nam và đại lý logistics quốc tế.

Tìm kiếm, xây dựng danh sách khách hàng/đại lý tiềm năng thông qua hội nhóm ngành nghề, hiệp hội logistics (FIATA, JCTrans…), Google, LinkedIn.

Chuẩn bị và quản lý nội dung marketing (brochure, website, bài viết LinkedIn, case study, profile công ty).

Tham gia triển khai SEO (Onpage & Offpage), tối ưu hóa nội dung website, từ khóa logistics/XNK.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads) nhằm tăng nhận diện và tìm kiếm khách hàng mới.

Hội chợ, triển lãm & sự kiện

Tham gia, quản lý gian hàng, kết nối khách hàng tại hội chợ logistics, thương mại quốc tế.

Tổ chức các sự kiện/hội thảo nội bộ nhằm quảng bá thương hiệu Minh Van.

Sales hỗ trợ & phát triển khách hàng

Phối hợp với đội ngũ sales để gửi báo giá, theo dõi, chăm sóc khách hàng cho đến khi ký hợp đồng.

Khi cần, trực tiếp tham gia quá trình sales B2B quốc tế (đàm phán, chào giá, follow up).

Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và đối tác chiến lược.

Có tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao.

Giữ vững kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, luôn hướng đến kết quả công việc.

Tuân thủ các quy định, quy trình và văn hóa doanh nghiệp.

Tinh thần học hỏi cao, luôn sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi.

Sẵn sàng chấp nhận thử thách: khai thác dịch vụ mới, mở rộng thị trường, tìm kiếm giải pháp đột phá.

Chủ động hợp tác, hỗ trợ đồng đội để đạt hiệu quả chung.

2.Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Logistics, Quản trị kinh doanh, Hàng hải.

Bắt buộc: Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực logistics, freight forwarding, hoặc xuất nhập khẩu.

Tiếng Anh thương mại thành thạo (ưu tiên kỹ năng viết email & giao tiếp quốc tế).

Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu, FCL, LCL, hàng không, hải quan.

Có kinh nghiệm triển khai Email Marketing, LinkedIn, SEO và chạy quảng cáo (Google Ads/LinkedIn Ads/Facebook Ads).

Có kinh nghiệm tham gia hội chợ, triển lãm B2B.

Khả năng nghiên cứu, phân tích thị trường và tìm kiếm khách hàng quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có network khách hàng/đại lý quốc tế sẵn có.

Lương cứng cạnh tranh + thưởng theo KPI/doanh số.

Cơ hội trở thành Account Manager phụ trách thị trường quốc tế khi đạt thành tích.

Được đào tạo & làm việc trực tiếp cùng đội ngũ có 20 năm kinh nghiệm logistics quốc tế.

Môi trường làm việc B2B chuyên nghiệp, khách hàng FDI và đối tác toàn cầu.

Cơ hội tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

