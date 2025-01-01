Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

Harvey & Morris (H&M) JSC, có trụ sở tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, chuyên về khóa học Tiếng Anh Pháp lý và luyện thi chứng chỉ "Test of Legal English Skills" (TOLES). Chúng tôi tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hành nghề luật và trau dồi kỹ năng đàm phán trong hợp đồng và giao dịch. Chúng tôi khuyến khích nghiên cứu văn hóa và cung cấp cơ hội kết nối với các công ty quốc tế. H&M là trung tâm khảo thí có uy tín, được ủy quyền bởi tổ chức Global Legal English, thành viên của Hiệp hội Luật pháp Anh và xứ Wales. Chúng tôi còn hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các công ty luật và tập đoàn đa quốc gia. Tại H&M, học viên không chỉ có cơ hội cải thiện tiếng Anh pháp lý mà còn thiết lập nền tảng vững chắc cho kỳ thi TOLES, SQE và trở thành luật sư Anh Quốc. Chúng tôi luôn cung cấp những điều kiện tốt nhất để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.