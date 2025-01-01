Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

Harvey & Morris (H&M) JSC, có trụ sở tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, chuyên về khóa học Tiếng Anh Pháp lý và luyện thi chứng chỉ "Test of Legal English Skills" (TOLES). Chúng tôi tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hành nghề luật và trau dồi kỹ năng đàm phán trong hợp đồng và giao dịch. Chúng tôi khuyến khích nghiên cứu văn hóa và cung cấp cơ hội kết nối với các công ty quốc tế. H&M là trung tâm khảo thí có uy tín, được ủy quyền bởi tổ chức Global Legal English, thành viên của Hiệp hội Luật pháp Anh và xứ Wales. Chúng tôi còn hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các công ty luật và tập đoàn đa quốc gia. Tại H&M, học viên không chỉ có cơ hội cải thiện tiếng Anh pháp lý mà còn thiết lập nền tảng vững chắc cho kỳ thi TOLES, SQE và trở thành luật sư Anh Quốc. Chúng tôi luôn cung cấp những điều kiện tốt nhất để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Harvey & Morris (H&M) JSC, có trụ sở tại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, chuyên về khóa học Tiếng Anh Pháp lý và luyện thi chứng chỉ "Test of Legal English Skills" (TOLES). Chúng tôi tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hành nghề luật và trau dồi kỹ năng đàm phán trong hợp đồng và giao dịch. Chúng tôi khuyến khích nghiên cứu văn hóa và cung cấp cơ hội kết nối với các công ty quốc tế. H&M là trung tâm khảo thí có uy tín, được ủy quyền bởi tổ chức Global Legal English, thành viên của Hiệp hội Luật pháp Anh và xứ Wales. Chúng tôi còn hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các công ty luật và tập đoàn đa quốc gia. Tại H&M, học viên không chỉ có cơ hội cải thiện tiếng Anh pháp lý mà còn thiết lập nền tảng vững chắc cho kỳ thi TOLES, SQE và trở thành luật sư Anh Quốc. Chúng tôi luôn cung cấp những điều kiện tốt nhất để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS

Hạn nộp: 16/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
117-119 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-harvey-morris-ntd161881
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH GOMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu HỘ KINH DOANH GOMI
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY Cổ Phần Chứng Khoán VPS - Chi Nhánh Tp.hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CTY Cổ Phần Chứng Khoán VPS - Chi Nhánh Tp.hồ Chí Minh
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Viet Thai International Careers - VTI Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
3 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Tới 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm