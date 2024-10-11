Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 ĐƯỜNG SỐ 1, CITYLAND, P10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các tiêu chuẩn, phục vụ công tác đánh giá/ đào tạo về các tiêu chuẩn ISO Tiến hành đánh giá một trong các chứng nhận ISO sau: hệ thống quản lý chất lượng/ hệ thống an an toàn thông tin/hệ thống quản lý môi trường/ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO về các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, 14001, 22000, 45001, HACCP,...) Chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đánh giá/ đào tạo. Đi công tác tại các doanh nghiệp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐẠI HỌC một trong các ngành sau: Công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, an toàn lao động, bảo hộ lao động...) Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QA/QC trong các lĩnh vực có liên quan. Kỹ năng mềm trong giao tiếp, thuyết trình và phân tích. Có khả năng đi công tác ngắn hạn tại các tỉnh. Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong tổ chức chứng nhận và giám định hàng hóa uy tín quốc tế. Lương cứng: 8 - 15 triệu + Lương năng suất + phụ cấp. Thu nhập: 13-20tr. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức. Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ, trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng tết, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm ( 2 lần/ năm). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 và sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

