Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

−Thu thập thông tin và lập báo cáo PL quản trị hàng ngày

−Theo dõi PL ngân sách năm và PL thực hiện, đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thành mục tiêu được giao.

−Lập báo cáo PL theo từng đối tượng khách hàng

−Tính chi phí vận chuyển theo tuyến đường, giám sát chi phí theo mục tiêu được giao.

−Tổng hợp báo cáo PL quản trị hàng tháng, phân tích biến động từng chỉ tiêu trọng yếu.

−Lập và trình bày báo cáo phân tích chi tiết giá vốn theo các công đoạn vận hành của công ty

−Tham gia các dự án liên quan đến phần hành kế toán quản trị

−Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

−Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

−Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính, quản trị ngân sách, phân tích chi phí, tính giá thành hoặc tương đương

−Sử dụng thành thạo Excel, Power Query

−Kĩ năng thuyết trình báo cáo

−Có khả năng đọc hiểu và lập báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

−Có khả làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tính cần cù và ham học hỏi

−Sẵn sàng đi công tác (quản lý các khu vực khác nhau)

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-Lương tháng 13.

-Hỗ trợ cơm trưa

-Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

-Tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI

