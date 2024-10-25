Tuyển Account Executive thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận và khai thác Brief từ khách hàng Làm việc với team nội bộ để xây dựng kế hoạch và báo giá Làm proposal và thuyết trình kế hoạch Đàm phán, thuyết phục khách hàng Thương thảo hợp đồng Theo dõi và thu tiền tạm ứng dự án Tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mối quan hệ Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng Xây dựng định hướng triển khai SEO Nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu đối thủ
Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital hoặc SEO
Trình bày khoa học, có highlight Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải Có tính thẩm mỹ”
Có kỹ năng thuyết trình nổi trội
Biết nhận diện, tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng Có khả năng bám đuổi khách hàng Xây dựng & phát triển MQH với khách hàng
Có kiến thức Marketing căn bả Có hiểu biết nhất định về tầm quan trọng của SEO, tác động của kênh SEO với MKT Biết về quy trình dự án SEO/ đã từng triển khai dự án SEO là một lợi thế
Cầu tiến, chủ động trong công việc. Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực. Chuyên nghiệp, tự tin. Luôn đúng deadline.
Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000/ tháng – 25.000.000 VNĐ/ tháng
Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt
Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ. Xét tăng lương 6 tháng/lần. Du lịch cùng công ty 1 lần/năm. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

