Tuyển Account Executive thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận và khai thác Brief từ khách hàng Làm việc với team nội bộ để xây dựng kế hoạch và báo giá Làm proposal và thuyết trình kế hoạch Đàm phán, thuyết phục khách hàng Thương thảo hợp đồng Theo dõi và thu tiền tạm ứng dự án Tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mối quan hệ Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng Xây dựng định hướng triển khai SEO Nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu đối thủ

Tiếp nhận và khai thác Brief từ khách hàng

Làm việc với team nội bộ để xây dựng kế hoạch và báo giá

Làm proposal và thuyết trình kế hoạch

Đàm phán, thuyết phục khách hàng

Thương thảo hợp đồng

Theo dõi và thu tiền tạm ứng dự án

Tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mối quan hệ

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Xây dựng định hướng triển khai SEO

Nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu đối thủ

Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital hoặc SEO

Kinh nghiệm:

Yêu cầu chuyên môn:

Chuyên môn Account (50%)

Biết làm proposal:

Trình bày khoa học, có highlight Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải Có tính thẩm mỹ”

Trình bày khoa học, có highlight

Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải

Có tính thẩm mỹ”

Có kỹ năng thuyết trình nổi trội

Thuyết trình thu hút, có điểm nhấn, rõ ràng, thuyết phục Linh hoạt, nắm bắt tâm lý người nghe Trao đổi, tương tác khéo léo với khách hàng Có khả năng xử lý tình huống phát sinh

Thuyết trình thu hút, có điểm nhấn, rõ ràng, thuyết phục

Linh hoạt, nắm bắt tâm lý người nghe

Trao đổi, tương tác khéo léo với khách hàng

Có khả năng xử lý tình huống phát sinh

Chuyên môn Sales (30%)

Biết nhận diện, tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng Có khả năng bám đuổi khách hàng Xây dựng & phát triển MQH với khách hàng

Biết nhận diện, tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng

Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng

Có khả năng bám đuổi khách hàng Xây dựng & phát triển MQH với khách hàng

Chuyên môn SEO ( 20%)

Có kiến thức Marketing căn bả Có hiểu biết nhất định về tầm quan trọng của SEO, tác động của kênh SEO với MKT Biết về quy trình dự án SEO/ đã từng triển khai dự án SEO là một lợi thế

Có kiến thức Marketing căn bả

Có hiểu biết nhất định về tầm quan trọng của SEO, tác động của kênh SEO với MKT

Biết về quy trình dự án SEO/ đã từng triển khai dự án SEO là một lợi thế

Thái độ/Tính cách

Cầu tiến, chủ động trong công việc. Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực. Chuyên nghiệp, tự tin. Luôn đúng deadline.

Cầu tiến, chủ động trong công việc.

Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực.

Chuyên nghiệp, tự tin.

Luôn đúng deadline.

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000/ tháng – 25.000.000 VNĐ/ tháng

Thu nhập:

Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt

Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng

Phụ cấp, các quyền lợi khác

Đóng BHXH đầy đủ. Xét tăng lương 6 tháng/lần. Du lịch cùng công ty 1 lần/năm. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Đóng BHXH đầy đủ.

Xét tăng lương 6 tháng/lần.

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin