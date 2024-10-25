Tuyển Account Executive thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
- Hà Nội: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tiếp nhận và khai thác Brief từ khách hàng
Làm việc với team nội bộ để xây dựng kế hoạch và báo giá
Làm proposal và thuyết trình kế hoạch
Đàm phán, thuyết phục khách hàng
Thương thảo hợp đồng
Theo dõi và thu tiền tạm ứng dự án
Tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mối quan hệ
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Xây dựng định hướng triển khai SEO
Nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu đối thủ
Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Yêu cầu chuyên môn:
Chuyên môn Account (50%)
Biết làm proposal:
Trình bày khoa học, có highlight Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải Có tính thẩm mỹ”
Trình bày khoa học, có highlight
Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải
Có tính thẩm mỹ”
Có kỹ năng thuyết trình nổi trội
Thuyết trình thu hút, có điểm nhấn, rõ ràng, thuyết phục Linh hoạt, nắm bắt tâm lý người nghe Trao đổi, tương tác khéo léo với khách hàng Có khả năng xử lý tình huống phát sinh
Thuyết trình thu hút, có điểm nhấn, rõ ràng, thuyết phục
Linh hoạt, nắm bắt tâm lý người nghe
Trao đổi, tương tác khéo léo với khách hàng
Có khả năng xử lý tình huống phát sinh
Chuyên môn Sales (30%)
Biết nhận diện, tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng Có khả năng bám đuổi khách hàng Xây dựng & phát triển MQH với khách hàng
Biết nhận diện, tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng
Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng
Có khả năng bám đuổi khách hàng Xây dựng & phát triển MQH với khách hàng
Chuyên môn SEO ( 20%)
Có kiến thức Marketing căn bả Có hiểu biết nhất định về tầm quan trọng của SEO, tác động của kênh SEO với MKT Biết về quy trình dự án SEO/ đã từng triển khai dự án SEO là một lợi thế
Có kiến thức Marketing căn bả
Có hiểu biết nhất định về tầm quan trọng của SEO, tác động của kênh SEO với MKT
Biết về quy trình dự án SEO/ đã từng triển khai dự án SEO là một lợi thế
Thái độ/Tính cách
Cầu tiến, chủ động trong công việc. Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực. Chuyên nghiệp, tự tin. Luôn đúng deadline.
Cầu tiến, chủ động trong công việc.
Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực.
Chuyên nghiệp, tự tin.
Luôn đúng deadline.
Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Ghi nhận đặc biệt ngay lập tức khi bạn đạt thành tích tốt
Thường xuyên đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ. Xét tăng lương 6 tháng/lần. Du lịch cùng công ty 1 lần/năm. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Đóng BHXH đầy đủ.
Xét tăng lương 6 tháng/lần.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
