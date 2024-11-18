Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Ứng viên đảm nhận chính 1 trong 3 nhiệm vụ:
Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;
Lưu ý:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thu nhập
Từ 15 – 25 triệu/ tháng
Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực)
Đánh giá năng lực và lương 6 tháng/ lần
Thưởng: Ghi nhận đặc biệt hằng tháng
Đào tạo:
Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn
Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc
Đào tạo các công cụ làm việc của công ty
Phụ cấp, các quyền lợi khác:
Đóng BHXH đầy đủ.
Du lịch cùng Công ty 1 lần 1 năm
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google AdWords, SEO, Facebook, Digital Marketing...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo, nhiều thử thách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

