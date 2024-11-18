Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Ứng viên đảm nhận chính 1 trong 3 nhiệm vụ:

Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;

Lưu ý:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Từ 15 – 25 triệu/ tháng

Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực)

Đánh giá năng lực và lương 6 tháng/ lần

Thưởng: Ghi nhận đặc biệt hằng tháng

Đào tạo:

Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn

Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc

Đào tạo các công cụ làm việc của công ty

Phụ cấp, các quyền lợi khác:

Đóng BHXH đầy đủ.

Du lịch cùng Công ty 1 lần 1 năm

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google AdWords, SEO, Facebook, Digital Marketing...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo, nhiều thử thách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

