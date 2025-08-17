Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc để đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng, soạn và chỉnh sửa, rà soát Hợp đồng, thực hiện thẩm định pháp lý doanh nghiệp; soạn lập tài liệu, hồ sơ để làm việc với cơ quan nhà nước, thực hiện các thủ tục và công việc chuyên môn khác…;

Trao đổi và làm việc với Khách hàng, cơ quan nhà nước và các bên thứ ba khác cho mục đích thực hiện công việc;

Điều phối và quản lý công việc của nhóm làm việc/ nhân sự hỗ trợ do mình quản lý, hỗ trợ các nhân sự trong nhóm làm việc trong quá trình xử lý, định hướng xử lý các công việc của nhóm;

Quản lý hồ sơ vụ việc do mình phụ trách và các công việc khác có liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc/ Luật sư Điều hành.

Kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp, lao động, đầu tư nước ngoài, ít nhất 03 -05 năm;

Đã được chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Thẻ luật sư;

Có thể giao tiếp và biên phiên dịch bằng tiếng Anh. Có chứng chỉ Tiếng Anh pháp lý được ưu tiên.

Năng lực, kỹ năng tổ chức, định hướng và xử lý công việc tốt;

Khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tư duy, phân tích, làm việc độc lập tốt;

Tinh thần trách nhiệm công việc cao, chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, thẳng thắn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty;

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

Cơ hội phát triển bền vững, định hướng rõ ràng, được tham gia vào khóa đào tạo tại Công ty.

Làm việc thời gian hành chính 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 6; 8h - 12h thứ 7.

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng Tết, Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty; nghỉ lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

Thưởng performance hàng quý, review lương mỗi năm

