Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 40, dãy A, lô 12, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai

- Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các tiêu chuẩn, phục vụ công tác đào tạo/đánh giá chứng nhận ISO

- Tiến hành đào tạo/đánh giá chứng nhận ISO hệ thống quản lý chất lượng/hệ thống quản lý môi trường/ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO về các tiêu chuẩn ISO 9001,14001,22000,45001, HACCP,...)

- Chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đào tạo/đánh giá

- Đi công tác tại các doanh nghiệp

- Tốt nghiệp ĐẠI HỌC các ngành liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, an toàn lao động, bảo hộ lao động...)

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm QA/QC nhà máy.

- Kỹ năng mềm trong giao tiếp, thuyết trình và phân tích.

- Có khả năng đi công tác ngắn hạn tại các tỉnh.

- Chịu được áp lực công việc.

- Làm việc trong tổ chức chứng nhận và giám định hàng hóa uy tín quốc tế.

- Lương cứng: 10 - 15 triệu + Lương năng suất + Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) + Phụ cấp đi lại, công tác phí. Thu nhập: 15-25tr.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ, trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến

- Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 (08h00 – 17h30) và sáng thứ 7 (08h00 - 12h00)

