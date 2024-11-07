Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 40, dãy A, lô 12, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các tiêu chuẩn, phục vụ công tác đào tạo/đánh giá chứng nhận ISO
- Tiến hành đào tạo/đánh giá chứng nhận ISO hệ thống quản lý chất lượng/hệ thống quản lý môi trường/ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO về các tiêu chuẩn ISO 9001,14001,22000,45001, HACCP,...)
- Chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đào tạo/đánh giá
- Đi công tác tại các doanh nghiệp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐẠI HỌC các ngành liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, an toàn lao động, bảo hộ lao động...)
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm QA/QC nhà máy.
- Kỹ năng mềm trong giao tiếp, thuyết trình và phân tích.
- Có khả năng đi công tác ngắn hạn tại các tỉnh.
- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong tổ chức chứng nhận và giám định hàng hóa uy tín quốc tế.
- Lương cứng: 10 - 15 triệu + Lương năng suất + Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) + Phụ cấp đi lại, công tác phí. Thu nhập: 15-25tr.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ, trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương hàng năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 (08h00 – 17h30) và sáng thứ 7 (08h00 - 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

