Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 190 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 190 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

