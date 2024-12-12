Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế tiền thân là Công ty khai thác đá Thừa Thiên Huế được thành lập từ năm 1985 với hoạt động chủ đạo là khai thác đá và vật liệu xây dựng tại các mỏ đá tự nhiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1998 đánh dấu cột mốc quan trọng khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần với mục tiêu tăng cường huy động vốn để mở rộng phạm vi kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu các mặt hàng đá.

Với kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá cùng đội ngũ cán bộ có năng lực và nguồn nguyên liệu ổn định, Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế đã từng bước phát triển, tạo chỗ đứng, uy tín trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 20/09/2025

Thừa Thiên Huế Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-khai-thac-da-thua-thien-hue-ntd160866
