Giới thiệu Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế tiền thân là Công ty khai thác đá Thừa Thiên Huế được thành lập từ năm 1985 với hoạt động chủ đạo là khai thác đá và vật liệu xây dựng tại các mỏ đá tự nhiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1998 đánh dấu cột mốc quan trọng khi công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần với mục tiêu tăng cường huy động vốn để mở rộng phạm vi kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu các mặt hàng đá.

Với kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá cùng đội ngũ cán bộ có năng lực và nguồn nguyên liệu ổn định, Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế đã từng bước phát triển, tạo chỗ đứng, uy tín trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.