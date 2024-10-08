Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH America Quartz Technology
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
Công ty TNHH America Quartz Technology

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Khu Kinh tế Chân Mây

- Lăng Cô, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, Phú Lộc

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với trưởng phòng Chất lượng kiểm soát khu vực thực hiện các yêu cầu hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015. Quản lý hệ thống các báo cáo, tài liệu liên quan, thường xuyên cập nhật, kiểm tra và đảm bảo chất lượng tài liệu. Thúc đẩy cải tiến liên tục các quá trình cốt lõi để đảm bảo duy trì chất lượng và tính hiệu quả trong sản xuất. Đào tạo nhân viên sản xuất về các quy trình, cách thức thực hiện và tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước, đồng thời phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu. Thực hiện các báo cáo hàng tháng/ đột xuất và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Giao tiếp tiếng anh lưu loát
Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Chính sách thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động và quy chế công ty. Hỗ trợ cơm trưa. Xe đưa đón từ Đà Nẵng - Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát huy năng lực làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH America Quartz Technology

Công ty TNHH America Quartz Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tam Vị, Lộc Tiến, Phú Lộc, huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

