Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, Phú Lộc - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với trưởng phòng Chất lượng kiểm soát khu vực thực hiện các yêu cầu hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015. Quản lý hệ thống các báo cáo, tài liệu liên quan, thường xuyên cập nhật, kiểm tra và đảm bảo chất lượng tài liệu. Thúc đẩy cải tiến liên tục các quá trình cốt lõi để đảm bảo duy trì chất lượng và tính hiệu quả trong sản xuất. Đào tạo nhân viên sản xuất về các quy trình, cách thức thực hiện và tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước, đồng thời phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu. Thực hiện các báo cáo hàng tháng/ đột xuất và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Phối hợp với trưởng phòng Chất lượng kiểm soát khu vực thực hiện các yêu cầu hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2015.

Quản lý hệ thống các báo cáo, tài liệu liên quan, thường xuyên cập nhật, kiểm tra và đảm bảo chất lượng tài liệu.

Thúc đẩy cải tiến liên tục các quá trình cốt lõi để đảm bảo duy trì chất lượng và tính hiệu quả trong sản xuất.

Đào tạo nhân viên sản xuất về các quy trình, cách thức thực hiện và tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm tra quy trình, thực hiện các bước so sánh với tiêu chuẩn đã được xác định từ trước, đồng thời phân tích các thông số để tìm ra điểm chênh lệch so với tiêu chuẩn ban đầu.

Thực hiện các báo cáo hàng tháng/ đột xuất và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Giao tiếp tiếng anh lưu loát

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Giao tiếp tiếng anh lưu loát

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Chính sách thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động và quy chế công ty. Hỗ trợ cơm trưa. Xe đưa đón từ Đà Nẵng - Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát huy năng lực làm việc.

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Chính sách thưởng, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động và quy chế công ty.

Hỗ trợ cơm trưa.

Xe đưa đón từ Đà Nẵng - Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát huy năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin