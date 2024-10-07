Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thanh Hoá ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Quản lý công việc và hoàn thành tốt mục tiêu doanh thu Store được giao theo chỉ đạo của Quản lý khu vực và Phòng Kinh doanh. Đảm bảo tốt việc vận hành kinh doanh theo tiêu chuẩn hình ảnh nhận diện thương hiệu – dịch vụ điểm chạm chuyên nghiệp, nắm bắt tốt hàng hóa, đặc biệt các sản phẩm bán nhanh – chậm – mang lại lợi ích và đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, thực hiện trưng bày sản phẩm, tuyển dụng – đào tạo nhân sự trong cửa hàng, tuân thủ thực hiện phương thức chăm sóc khách hàng, đề xuất các chính sách bán hàng bán hàng, đưa ra các đề xuất cải tiến hoạt động nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch doanh thu.

- Quản lý và chịu trách nhiệm với toàn bộ hàng hóa, tài sản có tại showroom. Báo cáo kịp thời về tình trạng cơ sở vật chất không đảm bảo cho công việc vận hành.

- Lập kế hoạch thực hiện công việc theo tuần/tháng. Sắp xếp lịch làm việc cho toàn bộ nhân viên tại store.

- Thúc đẩy Store và các nhân viên bán hàng hoàn thành các chỉ số KPIs từ phòng Kinh doanh bàn giao.

- Thực hiện việc truyền đạt thông tin hướng dẫn công việc, quy trình, chính sách, quyết định, thông báo – chỉ đạo công việc từ Quản lý khu vực. Chịu trách nhiệm cập nhật với các hệ thống thông tin và thủ tục hiện hành, tuân thủ các nội quy – quy định của Công ty.

- Thực hiện các chương trình khuyến mại, hoạt động thu thập thông tin và phác họa chân dung khách hàng. Hỗ trợ - phối hợp cùng các Phòng/bộ phận thực hiện các event sự kiện, v.v.

- Tham gia vào các cuộc họp của Phòng/Bộ phận liên quan theo vị trí công việc.

- Thực hiện các báo cáo công việc cho Quản lý khu vực, Quản lý vùng, Phòng Kinh doanh Offline và các Phòng ban liên quan.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 1-3 năm kinh nghiệm vị trí Leader hoặc Quản lý trong lĩnh vực các ngành dịch vụ: thời trang, nhà hàng, khách sạn,..

- Am hiểu về thời trang nói riêng và ngành dịch vụ nói chung;

- Kiến thức tốt về chuỗi bán lẻ ngành tiêu dùng (điểm cộng ngành thời trang nữ);

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, giám sát thực hiện kế hoạch;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng, đàm phán xử lý tình huống tốt và khéo léo;

- Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm, kỹ năng tin học VP khá.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng up to 15tr = Lương CB 7-10tr + % Hoa hồng

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu

Nghỉ 1 ngày/tuần

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar , hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

